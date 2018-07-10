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10 Temmuz 2018 09:03

Klima lüks olmaktan çıktı, genel ihtiyaçlar arasına girdi

AYDIN (İHA) – Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları klimaya olan ihtiyacı da arttırdı.

Klima lüks olmaktan çıktı, genel ihtiyaçlar arasına girdi

10 Temmuz 2018 09:03

Bir zamanlar sadece alım günü yüksek kişilerin kullanabildiği klimalar artık lüks olmaktan çıkıp genel ihtiyaç haline gelmeye başladı.



Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Mardin, Gaziantep ve çevre illerde yaz döneminde klimasız yaşamak yaşam koşullarını zorlaştırmaya başlamasıyla birlikte, klima ihtiyacını da zaruri hale getirdi. Karadeniz Bölgesi dışında kalan illerin pek çoğunda yaz sıcağının hayatı olumsuz etkilediğini belirten Uğur Klima yetkilileri, özellikle çalışmak zorunda olanların daha dinç ve konforlu bir dinlenme süresi geçirebilmesi için yaz mevsiminde klimanın temel ihtiyaçlar arasında yer almaya başladığını belirttiler. Yüksek katlı binalar, betonlaşmanın artması ve çeşitli nedenlerle sıcaklıkların daha fazla hissedilmeye başlandığını belirten Uğur Klima Yetkilileri “Eskiden sadece belli kişilerin kullandığı klima artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Her yıl klima satışları da artıyor. Klima satışı illerin sıcaklık dereceleri ile paralellik gösteriyor” dedi.



Türkiye’de en fazla klima satışı ülkenin güneyinde yer alan Adana, Hatay, Muğla, Aydın, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Mardin ve Gaziantep şehirlerine gerçekleşirken Zonguldak, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi serin illerde yaşayanların klimanın soğutma özelliklerinden ziyade kışın ısıtma özelliğini kullandığı belirtildi.



Uğur Klima yetkilileri vatandaşların klima seçiminde fiyat, enerji tasarrufu ve klimaların metrekare bazındaki performansını etkileyen BTU (İngiliz ısı birimi) gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.




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