Klimayı bilinçsiz kullanmak sağlığa da ekonomiye de zararlı

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemin en fazla klima kullanılan dönemlerden biri olduğunu belirten Uğur Soğutma firmasının mühendisleri “Klimaları bilinçsiz kullanmak hem gereğinden fazla enerji harcanmasına ve hem de çeşitli hastalıklara neden olabiliyor” diyerek klima kullanımında da uyulması gereken bazı hususlar olduğunu belirttiler.

Bir çok konuda olduğu gibi klima kullanımında da doğru bilinen pek çok yanlış olduğunu belirten uzmanlar klimaların kurulduğu mekana uygun ve mekanın yalıtımlı olmasının enerji tasarrufuna, klima bakımlarının ve uyanıkken 24 derece, uykuda 25-26 derece olan ideal sıcaklığın da klima çarpmalarına karşı önemli bir tedbir olduğunu belirttiler.

Inverter teknolojisine sahip, A++ enerji sınıfında klimalar üreten Türkiye’nin ilk ve en büyük derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma mühendisleri klima kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirici broşür hazırladı.

Klima kullananların uyması gereken bazı hususlar şunlar: "Yoğun bir şekilde kullanmaya başlamadan önce, klimanın tüm bakım ve temizliği yapılmış olmalı. Bu işlemlerin yapılmadığı klimalar hem verimli çalışamıyor hem de bakteri üremesine neden olarak Lejyoner hastalığı gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu nedenle maksimum düzeyde enerji tasarrufu için Inverter teknolojisine sahip, A++ enerji sınıfına mensup klima modelleri tercih edilmeli. Inverter teknolojisi, kullanılmadığı zaman kompresörü tamamen durdurarak çok daha az elektrik harcanmasını sağlıyor.

Inverter teknolojisiyle üretilen ve A++ enerji tüketimiyle tam bir kullanıcı dostu olduğunu belirten Türkiye’de soğutma sektörünün öncüleri arasında yer alan ve bu konuda yıllardır çalışma yapan Uğur Soğutma mühendisleri açıklamalarını “En düşük A++ enerji verimlilik sınıfında bulunan klimalar, bekleme esnasında 1 Watt ’lık elektrik tüketerek yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlıyor. Bununla birlikte klimanın kapasitesine karar vermek için önceden keşif yaptırmakta büyük önem taşıyor. 9.000 BTU kapasiteli bir klimanın yeterli olabileceği bir mekân için 12.000 BTU kapasiteli bir klima kullanmak hem gereksiz hem de gereğinden fazla enerji harcanmasına neden oluyor” diyerek kullanılacak klimanın mekana uygun olmasını tavsiye ettiler.

İdeal sıcaklık 24, uykuda 25-26 derece

Klima kullanımında en uygun iklimlendirme derecesinin uyanıkken 24, uykuda iken 25-26 derece olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Klima kullanımı için ideal sıcaklık seviyesi 24 derece olarak kabul ediliyor. Geceleri ise 25 - 26 derece arasına ayarlamak uyku kalitesi açısından yarar sağlıyor. Sanılanın aksine, sıcaklığı çok düşürmek, örneğin 18 derece olarak ayarlamak sağlıklı bir seçim değil. Dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında çok fazla fark olursa, halk arasında “klima çarpması” olarak bilinen solunum yolları rahatsızlığı oluşabiliyor. Her halükarda, yüksek düzeyde sıcaklık farklı sinüsleri ve solunum yollarını olumsuz anlamda etkiliyor. Özellikle klimanın bulunduğu ortamı sık sık terk ediyor ve vücudunuzu ısı farkına düzenli şekilde maruz bırakıyorsanız, hasta olma ihtimaliniz artıyor. Bu nedenle, klimanın sıcaklığını 24 dereceden daha aşağıya indirmek sağlık açısından doğru bir uygulama değildir” diye konuştular.