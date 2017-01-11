Koca Ciğer Aydınlılarla buluştu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında “Koca Ciğer” maketi Aydınlılarla buluştu.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı ile Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği işbirliğiyle akciğer kanseri hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yurt genelinde “Koca Ciğer” adlı proje başlatıldı. Koca Ciğer maketi, ilk olarak 01 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da projenin açılış toplantısında tanıtıldı.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’yi gezecek olan Koca Ciğer maketi, 9-13 Ocak 2017 tarihleri arasında Aydın’da sergilenecek. Bir alışveriş merkezinde sergilenen Koca Ciğer maket ve etkinliğine İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan katıldı.