Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 12:14

Koca Ciğer Aydınlılarla buluştu

Koca Ciğer Aydınlılarla buluştu

11 Ocak 2017 12:14

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında “Koca Ciğer” maketi Aydınlılarla buluştu.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı ile Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği işbirliğiyle akciğer kanseri hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yurt genelinde “Koca Ciğer” adlı proje başlatıldı. Koca Ciğer maketi, ilk olarak 01 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da projenin açılış toplantısında tanıtıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’yi gezecek olan Koca Ciğer maketi, 9-13 Ocak 2017 tarihleri arasında Aydın’da sergilenecek. Bir alışveriş merkezinde sergilenen Koca Ciğer maket ve etkinliğine İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç