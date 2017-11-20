Kocagürlü öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata’nın huzuruna çıkmak için araç talep eden öğrencilerin ve ADD üyelerinin taleplerini kırmadı ve onlara araç tahsis etti. ADD Yenipazar Şubesi’nin üyeleri ve Kocagür Ortaokulu’nun öğrencileri Anıtkabir’de olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Geziye katılanlar, Ata’nın huzuruna çıkmak için araç tahsis eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Hayatlarında ilk kez Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler oldukça duygusal anlar yaşarken “Ankara’ya, Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gitmeyi çok istiyorduk. Anıtkabir’e gelmek bizim için hayaldi. Hayalimizi gerçeğe dönüştüren Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günü yaşadık” şeklinde konuştular.