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21 Kasım 2017 09:43

Kocagürlü öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtıldı

Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesinde öğrenim gören 140 öğrenciye düzenlenen törenle kışlık ayakkabı dağıtıldı.

Kocagürlü öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtıldı

21 Kasım 2017 09:43


Mahallede 192 öğrencinin öğrenim gördüğü Kocagür İlokulu’nu ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik ve Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle 140 çift ayakkabı maddi durumu iyi olamayan öğrencilere dağıtıldığını belirterek, sanayi bölgesine yakın olan mahallenin dezavantajlı sosyal bir yapıya sahip olduğunu ve bu yüzden daha çok özen gösterdiklerini belirtti.


Vali Köşger yaptığı açıklamada, “Mahallemize özen gösteriyoruz. Çocukların okula devam etmesini sağlamak için çeşitli programlar yapıyoruz. Bugünde Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölge Yönetiminin çocuklar için yaptığı yardımları tüm okuldaki öğrencilere teslim ettik. Gelişmiş ülkelerin, her bir ferdinin ihmal edilmeden hepsinin en iyi şekilde eğitilmesi ve topluma kazandırılması konusunda çalışmalar yapan ülkeler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz Kocagür’deki insanlarımızın daha iyi, daha iyi eğitimli olması için gereken tedbirleri alıyoruz. İş adamlarımız bu yönde destek sağlıyor” diye konuştu.


Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Haykır’da, Mahallede tek bir okul olduğunu, bunun yeterli gelmediğini, birçok öğrenci, Efeler’e eğitim yapmaya gittiğini ve Mahalleye yeni bir okul yapılmasını Okul Aile Birliği olarak istediklerini belirtti.


Ayakkabı dağıtım törenine, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ASTİM OSB’nin Başkanı Gökhan Maraş, Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Haykır da katıldı.




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