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28 Aralık 2016 13:02

Koçak ve Bircan 4 aylık Buse’yi hasta yatağında ziyaret etti

Koçak ve Bircan 4 aylık Buse’yi hasta yatağında ziyaret etti

28 Aralık 2016 13:02

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile ADÜ Uygulama ve Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde tedavisi süren 4 aylık bebek Buse Gülmaya’yı ziyaret etti.
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Aköz ve Başmüdür Bahattin Kılıç’ın da bulunduğu ziyarette, Vali Koçak ve Rektör Bircan anal atrezi ve kronik yetmezliği olan bebeğin durumu ve tedavisi hakkında klinik hemşirelerinden bilgi aldı.
Hastaya, periton diyalizin uygulanabilmesi amacıyla evdeki fiziki koşulların düzenlenmesine yönelik fikir birliğine varılırken, Vali Ömer Faruk Koçak gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.
Ziyaret, aileye geçmiş olsun dileklerinin aktarılması ile sona erdi.



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