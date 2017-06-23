Koçarlı DEKE iftarda bir araya geldi

DEKE ekibi iftar öncesi protokol ile sohbet etme imkanı bularak, çalışmalar hakkında bilgi verilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Şube Müdürü Osman Arıkoğlu’nun liderliğini yaptığı ekip İlçe Kaymakamı Fırat Çelik’in ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik’in de destekleriyle Temel Eğitim Gözlem Çalışması, Kazanım Değerlendirme Çalışması, Koçarlı Okuyor, Atletizm Şenliği, Uçurtma Şenliği, Koçarlı Başarıları Ödüllendiriyor, Eskiden Oynanan Oyuncaklar ve Resim Sergisi, Badminton, Voleybol, Futbol Turnuvaları, Bilim Şenliği, Zeka Oyunları Şenliği ve Tiyatro Günleri gibi bir çok çalışma ve projeyi üç yıldır gönüllü olarak hayata geçiriyor.

DEKE ekibi, çalışmalarını yönetişim ( Ortak Yönetim, Birlikte Yönetmek) temelli olarak sürdürüyor.