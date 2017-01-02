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02 Ocak 2017 10:10

Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor

Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor

02 Ocak 2017 10:10

Koçarlı Düşünce Eylem ve Koordinasyon Ekibi (DEKE) aralık ayı toplantısını Koçarlı’nın dağ köylerinden Satılar’da yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik’in de katıldığı kahvaltılı toplantı Satılar Şehit Er Mustafa Aydın İlk ve Ortaokulu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dirik, DEKE’nin ilçeye yaptığı katkıya vurgu yaparak çalışmalardan ileriki yıllarda daha somut sonuçların alınacağını söyledi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Satılar Şehit Er Mustafa Aydın İlkokulu Müdürü DEKE Üyesi Mehmet Orhan, konukları ağırlamaktan duyduğu sevinci dile getirerek okul hakkında üyelere bilgi verdi. Daha sonra basın yayın çalışmalarıyla ilgili olarak hazırladığı sunuyu konuklara izletti. DEKE’nin kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmalarla ilgili basında ve internet medyasında yer alan haberler Koçarlı çocukları adına göz doldurucu çalışmalar olarak değerlendirildi.
Düşünce Eylem ve Koordinasyon Ekibi (DEKE) Başkanı Osman Arıkoğlu, toplantıların bu şekilde okullarda devam edeceğini söyleyerek eğitim öğretimin her basamağı ile ilgili önemli etkinlikler yapıldığını söyledi. Bu doğrultuda anasınıfı, 1. sınıflar ve 2. sınıfları ilgilendiren temel eğitim gözlem çalışmalarının da başladığını belirtti. Arıkoğlu, bu yıl özellikle TÜBİTAK projelerine ağırlık verdiklerini önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmaların ivme kazanacağını sözlerine ekledi.



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