Koçarlı Pınarcık Mahallesi’nde su sevinci

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) yaptığı çalışmalarla 6 bin 100 metre içme suyu hattı çekilen mahallede çeşmelerden su akmaya başladı.

Mahallede çeşmelerden suyun akmasına en fazla sevinen ise mahalleli kadınlar oldu. Uzun yıllardır taşıma suyla hayatlarını sürdürdüklerini söyleyen mahalleli kadınlar "Bir kadının yaşadığı sıkıntıları ancak bir kadın anlar. Başkan Çerçioğlu’na bizim sıkıntılarımızı anladığı ve isteğimizi yerine getirdiği için çok teşekkür ederiz. Çeşmelerimizden 24 saat su akmaya başladı" diye konuştu.

Çulhalar Mahallesi Muhtarı Bilgin Sözen ise "Yıllardır 1 metre borusu olmayan yere 6 bin 100 metre içme suyu hattı döşendi. Şebekesi yapılan, suya kavuşan Pınarcık adına başkan Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum " dedi.

Yüksekte olan evlerinde tesisat olmasına rağmen yıllardır çeşmelerinden su akmadığını söyleyen Keziban - İsmail Özen çifti ise evlerine su gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Keziban Özen "12 yıldır burada oturuyoruz, 12 yıldır da susuzluk çekiyorduk. Allah Topuklu Efemizden razı olsun, suyumuzu getirdi, bizi çok mutlu etti" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise gece gündüz çalışarak Aydın’da susuz mahalle bırakmadıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Göreve başlarken Aydın’da susuz mahalle bırakmayacağımızı söylemiştik. Ne mutlu bize ki bu sözümüzü yerine getirdik ve vatandaşlarımızı susuz bırakmadık. Çulhalar’da yaşayan vatandaşlarımızı da suyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Suyu sağlıkla kullansınlar " diye konuştu.