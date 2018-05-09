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09 Mayıs 2018 10:20

Koçarlı temiz suya kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Koçarlı’nın Kızılkaya, Esentepe, Bağcılar mahalleleri temiz suya kavuştu.

Koçarlı temiz suya kavuştu

09 Mayıs 2018 10:20


Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları ile bin 650 metrelik isale hattı çalışması tamamlanırken, mahalle halkı büyük sevinç yaşadı. Kısa sürede bitirilen çalışmalar nedeniyle memnuniyetimi dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Bağcılar Mahalle Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, büyük bir sıkıntının giderildiğinin ifade ederek, “Su sorunumuz uzun yıllardır devam ediyordu. Şükürler olsun ki bu sorunumuz ortadan kalktı. Ekiplere de sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı ise taleplerinin kısa sürede karşılanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Muhtar Avcı ve Esentepe Mahalle Muhtarı Ali Karaoğlu


“Mahallem ve ben büyük sevinç içindeyiz. Başkan Çerçioğlu’ndan Allah razı olsun. Temiz su içmek bu mahallenin hayaliydi ve bu hayali Özlem Çerçioğlu gerçeğe dönüştürdü” şeklinde konuştu.




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