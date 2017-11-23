Koçarlı Yeniköy sakinlerinden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Yaklaşık 30 yıldır yapılamayan isale hattı çalışması Büyükşehir Ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla son aşamaya geldi. 2 bin 300 metre yapılan hat çalışması ile Yeniköy halkı tertemiz suya kavuşacak. Temiz su için günleri sayan Yeniköy halkı projenin son aşamaya gelmesiyle adeta bayram sevinci yaşıyor.

Yeniköy mahalle sakinlerinden Fethi Gezer, doğduğundan beri Yeniköy’de yaşadığını belirterek “Su sorunumuz uzun yıllardır devam ediyordu. Şükürler olsun ki bu sorunumuz ortadan kalktı. Suyu içmeyi bırakın, banyo bile yapamıyorduk. Mahalle olarak sabırsızlıkla temiz su içmeyi bekliyoruz. Heyecanla çalışmaları bile gidip izliyorum. Ekiplere de sonsuz teşekkür ederiz. Yeniköy halkının en büyük sorununu Başkan Çerçioğlu bitirdi. Kendisinden Allah razı olsun. İyi ki varsın Topuklu Efe” diye konuştu.

Su sorununun Yeniköy halkının en büyük sorunlarından olduğunu ifade eden vatandaş Bilal Kondu, “Evdeki suları kullanamaz olduk. Adeta simsiyah akıyordu. Hazır su alıyorduk, bütçemiz de zarara uğruyordu. Bu mahallede yaşayan bir vatandaş olarak hayalimiz temiz su içmek. Bu imkanı da bize sağlayan Sayın Başkan Özlem Çerçioğlu’dur. Ailem ve kendim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çerçioğlu hayalimizi gerçeğe dönüştürdü”

Yeniköy Mahalle muhtarı Yalçın Altındiş, Başkan Çerçioğlu’nun Yeniköy halkını büyük bir dertten kurtardığını belirterek, “Yaklaşık 30 yıldan içme ve kullanma suyu problemimiz vardı. Sorunumuzu söyler söylemez ekipler anında müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu bu sorunumuzu çok kısa sürede çözdü. Bu kadar büyük bir projenin bu kadar kısa sürede bittiğine hala inanamıyoruz. Yeniköy’de yapılacak olan en büyük hizmet bu su sorununun çözülmesiydi. Bugüne kadar kimse yapamadı. Kimsenin yapamadığını Çerçioğlu yaptı” dedi

Mutluluklarını tarif edecek kelime bulamadıklarını belirten Altındiş “Mahallem ve ben büyük sevinç içindeyiz. Başkan Çerçioğlu’ndan Allah razı olsun. Temiz su içmek bu mahallenin hayaliydi ve bu hayali Özlem Çerçioğlu gerçeğe dönüştürdü. Mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemiyorum. Hem mahallem hem kendim adına Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini ifade etti.