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16 Haziran 2017 09:20

Koçarlı’da Sakal-ı Şerif heyecanı

Ramazan ayı münasebetiyle Peygamber Efendimiz Hz.

Koçarlı’da Sakal-ı Şerif heyecanı

16 Haziran 2017 09:20

Muhammed’in (Sav) Sakal-ı Şerif’i, Koçarlı Cihanoğlu Camii’nde ziyarete açıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) Efendimizin sakalını yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Ziyaret yoğun ilgi gördü.


Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Salavatlar eşliğinde tarihi camide ziyarete açılan Sakal-Şerif-i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sav) Sakal-ı Şerif’i namaz kılmaya gelenlerin yoğun ilgisini çekti. Ziyarete cemaatin yanı sıra yediden yetmişe ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette bol bol Salavat getirildi.


Sakal-ı Şerif ziyaretlerinin Ramazan ayı sonuna kadar belirlenen program dahilinde il genelinde devam edeceği belirtildi.




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