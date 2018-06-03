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03 Haziran 2018 09:03

Koçarlı’da şehit yakınlarına iftar yemeği verildi

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

Koçarlı’da şehit yakınlarına iftar yemeği verildi

03 Haziran 2018 09:03


Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları, gazilere birlik ve beraberliği güçlendirmek için Koçarlı Kaymakamlığı tarafından iftar yemeği düzenlendi.


Kaymakam Fırat Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli ailelerini ve değerli gazileri iftar programında ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ülke olarak her zaman şehitlerimize ve gazilerimize minnettar olduğumuzu ve her zaman kendilerinin yanında olacağız” dedi.


Programa katılan şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programı için Kaymakam Fırat Çelik’e teşekkür ettiler.




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