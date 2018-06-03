Koçarlı’da şehit yakınlarına iftar yemeği verildi

Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları, gazilere birlik ve beraberliği güçlendirmek için Koçarlı Kaymakamlığı tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Kaymakam Fırat Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli ailelerini ve değerli gazileri iftar programında ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ülke olarak her zaman şehitlerimize ve gazilerimize minnettar olduğumuzu ve her zaman kendilerinin yanında olacağız” dedi.

Programa katılan şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programı için Kaymakam Fırat Çelik’e teşekkür ettiler.