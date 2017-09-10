Koçarlı’da sporcular yeteneklerini gösterdi

Koçarlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü başarılı sporcuları Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bir günlük eğlenceli etkinlikler de bulunmalarını sağladı. Sporcular Ebru çalışması, halk oyunları, drama, müzik gibi etkinliklerin yanında kütüphane ziyaretinde de bulundular. Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret eden öğrenciler dolu dolu bir gün geçirdiler.

Koçarlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Osman Arıkoğlu, Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içinde gençlere ve sporculara yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.