Koçarlı'da sulama inşaatı devam ediyor

kısım inşaatın da çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları hızla devam eden Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İnşaatı'nın tamamlanması ile Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanacak. Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İnşaatı'nda toplam ana boru hattı uzunluğu 42 bin 909 metre olup, ana boru hattının 5 bin 200 metresi tamamlandı. Ayrıca projenin toplamında CTP boru uzunluğu 123 bin metre olup CTP borunun 11 bin 500 metresi ve toplam HDP boru uzunluğu 297 bin metre olup HDP borunun 45 bin metresi tamamlandı. Koçarlı Bağarası Sulaması 2. kısım inşaatın da tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 160 milyon 644 bin TL katkı sağlanmasının hedefleniyor.