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06 Mayıs 2018 10:26

Koçarlı’nın 70 yıllık köprüsü yenileniyor

Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde 1946 yılında inşa edilen Merkez Köprüsü’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı yol Şube ekipleri tarafından çalışmalara başlandı.

Koçarlı’nın 70 yıllık köprüsü yenileniyor

06 Mayıs 2018 10:26


Koçarlı İlçesi’nin Yenimahalle, Ortamahalle, Atatürk Mahallesi, Gündoğan Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallesini birbirine bağlayan Merkez Köprüsü’nde oluşan çökmeler üzerine bu durumdan şikayetçi olan vatandaşların talebi üzerine mahalle muhtarları dilekçe hazırlayarak taleplerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sundu. Dilekçeyi kısa sürede değerlendiren ve Başkan Özlem Çerçioğlu’nun da onayını alan Fen İşleri Daire Başkanlığı 1946 yılından bu yana hizmet veren Merkez Köprüsü için harekete geçti.72 yıllık köprüde oluşan tahribatlara müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını son hızla sürdürüyor.


Mahalle muhtarları olarak verdikleri dilekçenin bu kadar çabuk değerlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yenimahalle Muhtarı Yahya Sarıöz, “Verdiğimiz dilekçelerin sonucu bizleri çok mutlu etti. Bu köprü bizim merkezimiz. Yakın zamanlarda festivallerimiz, etkinliklerimiz olacak. Araçlarımız ve yayalarımız için köprümüz harika oluyor gerçekten. Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.


Orta Mahalle Muhtarı Erkan Sakallı ise “Köprümüz çok eskiydi. Tehlike saçıyordu, bazı çökmeler olmuştu. Vatandaşımız korkuyorlardı. Şimdi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz en baştan köprümüzü yapıyorlar. Tüm Koçarlı olarak Özlem başkanımızı çok seviyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.




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