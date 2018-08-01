Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Aydın
  •  » Koder Başkanı'ndan Bayram Tatili Uyarısı: “ Tatilinizi Son Dakikaya Bırakmayın, Yer Bulamazsınız “
01 Ağustos 2018 17:24

KODER Başkanı’ndan bayram tatili uyarısı: “ Tatilinizi son dakikaya bırakmayın, yer bulamazsınız “

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuşadası’ndaki konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı.

KODER Başkanı’ndan bayram tatili uyarısı: “ Tatilinizi son dakikaya bırakmayın, yer bulamazsınız “

01 Ağustos 2018 17:24


Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden, bayram tatilinin uzatılmasından önce tüm otellerin neredeyse dolduğunu belirterek, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve bunun otelcilere ve turizm sektörüne büyük katkı yapacağına söyledi.


Artan yoğunluk nedeniyle tatile çıkmayan isteyenlerin mutlaka rezervasyon yapmaları gerektiğini kaydeden KODER Başkanı Özden, “ Uzatma olmadan önceki bayram tatili için çok ciddi bir doluluk vardı. Kuşadası’ndaki otellerimizde doluluk oranları yüzde 95’lere ulaşmıştı. Tatilin uzatıldığı andan itibaren yoğunluk en üst noktaya çıktı. Bu nedenle tatil için Kuşadası’nı tercih etmek isteyenler herhangi bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka rezervasyon yaptırmalı. Son dakika karar verenlerin yer bulma ihtimali neredeyse imkansız “ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç