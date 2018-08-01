Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden, bayram tatilinin uzatılmasından önce tüm otellerin neredeyse dolduğunu belirterek, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve bunun otelcilere ve turizm sektörüne büyük katkı yapacağına söyledi.

Artan yoğunluk nedeniyle tatile çıkmayan isteyenlerin mutlaka rezervasyon yapmaları gerektiğini kaydeden KODER Başkanı Özden, “ Uzatma olmadan önceki bayram tatili için çok ciddi bir doluluk vardı. Kuşadası’ndaki otellerimizde doluluk oranları yüzde 95’lere ulaşmıştı. Tatilin uzatıldığı andan itibaren yoğunluk en üst noktaya çıktı. Bu nedenle tatil için Kuşadası’nı tercih etmek isteyenler herhangi bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka rezervasyon yaptırmalı. Son dakika karar verenlerin yer bulma ihtimali neredeyse imkansız “ dedi.