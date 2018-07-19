KOMER olağan genel kurulu yapıldı

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya KOMER’in yeni başkanı seçildi.

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen KOMER genel kurulunda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü, ardından yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerin seçimi yapıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB VE KOMER Yönetim Kurulu eski başkanı Başaran Ulusoy’un da katılımlarıyla gerçekleşen KOREM genel kurulunda Bağlıkaya KOMER’in yeni başkanı olurken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Ulvi Hocaoğlu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Peninsula Turizmin sahibi Tevfik Bağcı, Pine Bay Otellerinin sahibi Naile Göçen Çukurova, Serhad Uslan Murat Nedirli, Mustafa Ruhi Önbilgiç, Selçuk Boynueğri ve Bedirhan Baykan seçildi.