Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 16:37

KOMER olağan genel kurulu yapıldı

Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni işleten KOMER şirketinin olağan genel kurulu yapıldı.

KOMER olağan genel kurulu yapıldı

19 Temmuz 2018 16:37

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya KOMER’in yeni başkanı seçildi.


Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen KOMER genel kurulunda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü, ardından yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerin seçimi yapıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB VE KOMER Yönetim Kurulu eski başkanı Başaran Ulusoy’un da katılımlarıyla gerçekleşen KOREM genel kurulunda Bağlıkaya KOMER’in yeni başkanı olurken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Ulvi Hocaoğlu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Peninsula Turizmin sahibi Tevfik Bağcı, Pine Bay Otellerinin sahibi Naile Göçen Çukurova, Serhad Uslan Murat Nedirli, Mustafa Ruhi Önbilgiç, Selçuk Boynueğri ve Bedirhan Baykan seçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç