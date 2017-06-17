Komşuluk geleneğini birlikte yaşatıyorlar

Yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel iftar yemeğinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Yurdagül Sütçü, “Geleneksel iftar yemeğimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, komşular arası dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenledik” dedi.

Şirinevler Mahallesi 295 Sokakta ikamet eden Yurdagül Sütçü öncülüğünde yardımsever 20 sokak sakininin aralarında topladıkları yardımlarla düzenledikleri iftar yemeğine Nazilli Belediyesi eski Başkanlarından Aytekin Kaplan başta olmak üzere çok sayıda mahalle sakini katıldı. Sokak ortasında kurulan masalarda iftarlarını açan mahalle sakinleri emeği geçen sokak sakinlerine teşekkür etti. Yardımlaşma ve dayanışmanın özellikle Ramazan Aylarında zirveye çıktığını ifade eden Yurdagül Sütçü, “3. kez düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimize bu yıl 20 komşumuz destek verdi. Hızla artan şehirleşmede komşuların birbirini tanımadığını görüyoruz. Bizler komşuluk kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl ramazan aylarında iftar yemekleri vererek hem dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, birbirini tanımayan komşuları bir araya getirmek hem de hayır yapmak amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.