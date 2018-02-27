Konaklama Teknolojileri Fuarı sona erdi

4 gün süren fuarın ilk günü ilgi görürken, diğer 3 gün beklenen ilgiyi görmedi.

Kuşadası- Efes Kongre Merkezi’nde 4 gün boyunca turizm ve gastronomi sektörünün önde gelen 200 markasını ağırlayan fuarda otel, restoran, kafe işletmelerine yönelik dekorasyon ve mefruşat, endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sergilendi. Aşçılar, 4 ayrı yarışmada en iyi lezzeti sunmak için yarıştı. Ev dışı tüketim firmaları ise gerçekleştirdikleri iş bağlantıları ile bu yaz sezonu için önemli satışlara imza attı.

Organizasyon firması Genel Müdürü Gül Ceylan, bu yıl 3. kez Kuşadası’nda fuar düzenlediklerini ilk iki yıl gerçekleşen fuarın krizin ortasında gerçekleştiğini belirterek, “Ama buna rağmen sektör hiçbir şekilde geri adım atmadı, fuarına sahip çıktı. Bizim bu fuarı düzenlememizin en önemli nedeni işte turizmcilerin bu cesur duruşudur. Türkiye genelinde turizmde yaşanan krizin en az etkisinin olduğu yerin Kuşadası olmasının en önemli nedeni budur. Burada ortaya çıkan fikirler, fuarımızda çizilen yol haritaları, sektörün rehberi oldu” diye konuştu.