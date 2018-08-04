Sarhoş olduğu ileri sürülen bira kamyonunun şoförü ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve çevresinde faaliyet gösteren bir bira firmasına ait 09 K 6172 plakalı kamyon, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi Boyalık Kavşağı’nda kontrolden çıktı. Yokuştan çıkarken kamyon sürücüsü B.N.’nin kontrolünü kaybetmesinin ardından geri geri kaymaya başlayan bira kamyonu, önce Nazilli’den Kuşadası’na tatile gelen Onur Erdem’e ait park halindeki 09 RK 512 plakalı otomobile çarptı. Otomobili silindir gibi ezen kamyon, yol kenarındaki iki katlı dubleks bir yazlık evin balkonuna çarparak ancak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç ve evde büyük hasar meydana geldi. Büyük gürültüyle evlerinden çıkan vatandaşlar kazayı görünce büyük şok yaşadı ve bira kamyonu sürücüsüne tepki gösterdi.

-Bira kamyonu sürücüsü kazayı yaptı, şok yaşadı

Bu arada, kaza yapan bira kamyonunun sürücüsü kazanın ardından şoka girdi. Direksiyon başına yığılan ve uykulu olduğu gözlenen kamyon sürücüsü çevreden gelenler tarafından sert tepki gösterdi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü polis tarafından ambülansla hastaneye götürüldü.