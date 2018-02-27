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27 Şubat 2018 13:23

Kontrolden çıkıp beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde, ıslanan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkıp beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 13:23


Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’de esnaflık yapan 25 yaşındaki Hasan Ali Sayar, bir arkadaşının işi için 09 JN 544 plakalı kamyonetiyle Bodrum’a gitti. Dönüş yolunda TOKİ kavşağına geldiğinde yağmurdan dolayı ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Sayar, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direğin devrildiği kazada, sürücü Hasan Ali Sayar olay yerinden hayatını kaybetti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Sayar’ın cansız bedeni, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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