Köpeğe pompalı tüfekle ateş açan kişi ve oğlu serbest bırakıldı

Bilindiği gibi, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç. isimli bir kişi, sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı. Ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti. Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki B.Ç. ile 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., serbest bırakıldı.

Yaralı köpek bulundu

Bu arada, Kuşadası kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından pompalı tüfekle yaralanan ve kaçan köpek her yerde aranırken, Kuşadası AKUT ekipleri, Yavunsu ve Değirmendere mahallelerinde yaralı köpeği bulup, tedavi etmek için seferber oldu.