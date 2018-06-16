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16 Haziran 2018 18:40

Köpeği pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir köpeği tüfekle yaraladıktan sonra gözaltına alınıp savcılık tarafından serbest bırakılan baba ve oğlu, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Köpeği pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı

16 Haziran 2018 18:40


Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.O.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç., sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek çevre sakinleriyle tartışmaya başladı. Ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti. Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin B.Ç. ile oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.


İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken, Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba ve oğlu için tekrar gözaltına kararı verdi. Polis tarafından tekrar yakalanan baba ve oğlu ikinci kez gözaltına alındı. Savcılığın kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.




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