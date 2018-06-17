Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç. isimli bir kişi, sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başlamış ve ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açmıştı.

Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetmişti. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin B.Ç. ile oğlu O.C.Ç. olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan ve poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba için tekrar gözaltı kararı verirken, oğlunun da ifadesi alındı. Polis tarafından dün tekrar yakalanan B.Ç. ikinci kez gözaltına alınırken, savcılık kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Geceyi nezarette geçiren B.Ç., poliste ifadesinin alınmasının ardından bugün Kuşadası’nda adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgulamasının tamamlanmasıyla mahkemeye sevk edilen B.Ç. denetimli olarak serbest bırakıldı.

Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren B.Ç., adliye çıkışında görüntü almaya çalışan gazetecilerin üzerlerine yürüyerek sözlü saldırıda bulundu.