Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Aydın
  •  » Köpeği Pompalı Tüfekle Yaralayan Şüpheli Denetimli Olarak Ikinci Kez Serbest Bırakıldı
17 Haziran 2018 15:51

Köpeği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli denetimli olarak ikinci kez serbest bırakıldı

Kuşadası’nda bayramın birinci günü bir köpeğe pompalı tüfekle ateş açıp yaralayan ve serbest bırakılmasının ardından kamuoyu tepkisi üzerine savcılık talimatıyla ikinci kez gözaltına alınan 69 yaşındaki şüpheli, denetimli olarak serbest bırakıldı.

Köpeği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli denetimli olarak ikinci kez serbest bırakıldı

17 Haziran 2018 15:51


Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç. isimli bir kişi, sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başlamış ve ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açmıştı.


Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetmişti. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin B.Ç. ile oğlu O.C.Ç. olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan ve poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.


İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba için tekrar gözaltı kararı verirken, oğlunun da ifadesi alındı. Polis tarafından dün tekrar yakalanan B.Ç. ikinci kez gözaltına alınırken, savcılık kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Geceyi nezarette geçiren B.Ç., poliste ifadesinin alınmasının ardından bugün Kuşadası’nda adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgulamasının tamamlanmasıyla mahkemeye sevk edilen B.Ç. denetimli olarak serbest bırakıldı.


Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren B.Ç., adliye çıkışında görüntü almaya çalışan gazetecilerin üzerlerine yürüyerek sözlü saldırıda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç