Kortların şampiyonları ödüllendirildi

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluş yıldönümü kapsamında gerçekleşen ‘9. Geleneksel Tenis Turnuvası' düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Efeler Belediyesi'nin destekleriyle, Aydın Tenis Kulübü'nün düzenlediği ve iki hafta süren '9. Geleneksel Tenis Turnuvası'nda 95 yetişkin, 55 çocuk olmak üzere toplamda 150 sporcu, 250 maç yaparken, final müsabakalarının ardından turnuva sona erdi. Yetişkin kategorisinde; veteran erkek, veteran bayan, teşvik erkek, teşvik bayan ve karışık çiftler ile çocuklar kategorisinde; 8 yaş kızlar/erkekler, 9 yaş kızlar/erkekler, 10 yaş kızlar/erkekler, 12 yaş kızlar/erkekler ve 14 yaş kızlar/erkekler kategorilerinde ter döken 150 tenisçiden dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Aydın Tenis Kulübü'nde düzenlenen ödül törenine Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Aydın Tenis Kulübü Başkanı Prof. Dr.Osman Nuri Aydın, protokol üyeleri, tenis sporcuları ve aileler, antrenörler başta olmak üzere çok sayıda tenis sever katıldı.

Kıyasıya mücadele eden sporculardan dereceye girenlere kupa ve madalyaları verilmeden önce konuşan Aydın Tenis Kulübü Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, “ Maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Efeler Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm belediye personeline çok teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılarak, kortları dolduran tüm sporcularımıza da katılımlarından dolayı kutluyor, ödül alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Şehir dışında olması nedeniyle düzenlenen ödül törenine katılamayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın törene katılanlara selamını ileterek konuşmasına başlayan Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday,” Önümüzdeki yıllarda daha nice turnuvalarda buluşmak dileği ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, ödül kazanan sporcularımızı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

7 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında 14 günde yapılan turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Kulüp Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın ve protokol üyeleri takdim etti. Tek tek sahneye çağrılarak ödüllerini alan sporseverler, Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü'ne turnuvayı düzenledikleri için teşekkür ederek, Efeler Belediyesi'nin bugüne kadar tenis sporuna verdiği desteğin devam etmesini temenni ettiler.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri, tüm sporcular ve aileleri, Aydın Tenis Kulübü yöneticileri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sonlandırıldı.

TURNUVA SONUÇLARI

7 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen '9. Geleneksel Tenis Turnuvası'nda dereceye girerek ödül alan isimler şu şekilde;

45 yaş üstü Veteran Erkekler: 1. Tayyar Uysal, 2. İbrahim Sarınoğlu

Veteran Bayanlar: 1. Tülay Mungan, 2. Neriman Aydın

Genç Veteran Erkekler: 1. Fatih Kılınç, 2. Ali Karagöz

Teşvik Bayanlar: 1. Zeynep Atay, 2. Yoko Takabe

Teşvik Erkekler: 1. Sabri Aslan, 2. Ali Duman

9 Yaş Erkekler: 1. İlter Cem Püllüm, 2. Toprak Anık, 3. Yağız Efe Karaburun, 4. Onur Kuyumcu

9 Yaş Kızlar: 1. Eliflal Yolcu, 2. İpeksu Akçam, 3. Zeynep Kulak, 4. Öykü Kulak

10 Yaş Erkekler: 1. Çınar Candan, 2. Ali Eren Baran, 3. Çınar Erdoğan, 4. Başar Bulut

10 Yaş Kızlar: 1. Ece Özcan, 2. Lal Günday, 3. Asude Parlak, 4. Gökçe Akçöltekin

12 Yaş Erkekler: 1. Yalın Koçuk, 2. Ege Göçen, 3. Törem Özer, 4. Bulut Karagöz

12 Yaş Kızlar:1. Ranan B. Demir, 2. Açelya Su Tolu, 3. Nisanur Aykutlu, 4. Derin Çakır

14 Yaş Erkekler: Mete Demirbaş, 2. Kudret Arda Gönen, 3. Mehmet Alp Şen, 4. Yiğit Kaya

14 Yaş Kızlar: 1. Zeynep Su Yavuz, 2. İrem Sarısakal, 3. Sude Bayram

8 Yaş: 34 adet madalya verildi