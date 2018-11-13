Köşk 112 çalışanları vatandaşı canından bezdirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis istasyonu çalışanlarının saygısızlığı vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşlar yalvarmalarına rağmen, galoş giymeden evlere girip namaz kıldıkları halı ve kilimlere tuvalete girip çıktığı ayakkabılarla basan sağlık görevlisinin uyarılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçe merkezinde görev yapan 112 Acil Servis ekiplerinden bir görevli gittikleri vakalarda evlere ayakkabısı ile girmeye başladı. Görevliyi uyarmalarına rağmen galoş giymeden pis ayakkabıları ile acil olmayan durumlarda evin içinde dolaşmamasını isteyen vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu duruma el atmasını istediler.

“Terlik uzattık, buna rağmen namaz kıldığımız yerlere ayakkabısı ile bastı”

İlçeye bağlı Ildağ Mahallesi'nde yaşayan M.K. isimli şahıs, Köşk 112 Acil Servis'te görev yapan ekipteki bir görevli arkadaşları ayakkabılarını çıkarmasına rağmen ısrarla evlere ayakkabı ile girdiğini belirterek “Acil vakalarda diyecek bir şeyimiz yok. Köyümüzde yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan bazı hastalar hastaneye ancak ambulansla taşınabiliyor. Nakil için geldiklerinde bile ekipteki diğer görevliler ya ayakkabılarını çıkarıyor, ya da galoş giyiyor. Ancak bu görevli dışarıda dolaştığı ayakkabılarla eve giriyor. Bu durumu daha önce çok kez yaşadık. 8 Kasım Perşembe günü akşamı aynı ekip, yine hasta nakli için köye geldi. Biz de namaz kıldığımız evimizde ayakkabısı ile dolaşan sağlık görevlisine terlik uzatıp, içeride namaz kılınıyor lütfen ayakkabı ile basmayıp şu terliği giyer misiniz diye ricada bulunduk. Diğer sağlık görevlileri ayakkabılarını çıkarıp içeri girmesine rağmen bu görevli, yine ayakkabısı ile içeri girip namaz kılınan yerde bu şekilde dolaştı. Sağlık Bakanlığı ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu saygısızlığı önlemesini bekliyoruz” diyerek yetkililerden yardım istediler.

Aydın İl Sağlık Müdürü, girebileceğini belirtti

Sağlık Bakanlığı, bu yöndeki yoğun şikayetler nedeniyle çok acil olmayan durumlarda acil servis çalışanlarının evlere galoş giyerek girmesi yönünde zorunluluk getirirken, Aydın İl Sağlık Müdürülüğü, 112'nin çok acil durumlarda çağrılacağını ve ayakkabı hesabı yapılıyor ise durumun acil olmadığını belirterek personelin evlere ayakkabısını çıkarmadan girmesinin daha doğru olduğunu belirtti.