Köşk Adnan Menderes İlkokulu Suriyeli çocuklar için seferber oldu

Ülkelerindeki iç karışıklık ve savaş nedeniyle vatanlarını terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin okul çağındaki çocuklarının okul kültürüne uyum sağlaması için Köşk Adnan Menderes İlkokulu tarafından proje hazırlandı. Okulun ‘İkinci Yuvam' adlı projesi Ulusal Ajans tarafından 2018 2018 Teklif Çağrıları döneminde kabul edilirken öğrenciler okul idaresi ve velileri ile birlikte çalışmalarına başladı.

Okul Müdürü Numan Kurt ve Müdür Yardımcısı Kadriye Esra Tuncel tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'de okul çağında bulunan Suriyeli çocukların hem okullaşması hem de okul kültürüne uyum sağlaması hedefleniyor.

Aydın'da Göç idaresi kayıtlarına göre, 5 bin 702 Köşk ilçesinde ise 806 Suriyeli yaşadığını belirten proje yürütücülerinden Okul Müdür Yardımcısı Kadriye Esra Tuncel, “Bu çocuklardan şu anda okula giden öğrenci sayısı 139 kişi. Okulumuzda ise 54 öğrenci var. Proje kapsamında kültürel çalışmalar yaparak çocukların okula toplumumuza uyum sağlamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Aşure Günü düzenledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erasmus Days'a katılarak projenin tanıtımını yaptık. Öğrencilere yönelik Halk Eğitim Merkezi kanalıyla okulumuzda Türkçe kursu açıp Suriyeli çocukların dilimizi öğrenmelerini sağlayacağız. Beden eğitimi ve oyun derslerinde Suriyeli ve Türk öğrenciler birbirlerine geleneksel oyunlarını öğretmeleri teşvik edilerek ortak oyun kültürü oluşturulacak. Ortak gün ve bayramlarımız birlikte kutlanarak aileleri ve öğrencilerle ortak kültür vurgusu yapılacak” dedi.