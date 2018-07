Islah çalışmaları ile ilçenin içinden geçen dere yatağı ve mahallelerde can ve mal güvenliğini koruma amacıyla çalışmalar sürdürülerek ıslah çalışmasının özellikle çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Koçak Mahallesini sel ve taşkınlardan korumak, tarım arazilerinin ve mahallenin sele karşı güvenliğini arttırmak, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla 750 metrelik 1. Etap Islah ve Taşkın Koruma Çalışması Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde tamamlandı. Dere yatağı temizleme çalışmalarının ardından taş duvar-bent yapımı tamamlanarak duvar üstü ferforje-bariyer çalışması ile de mahalle halkının can güvenliği teminat altına alındı. Artık Koçak Çayı kış mevsiminde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden rahat bir şekilde yoluna devam ederek artık taşkın ve sele sebebiyet vermeyecektir. Koçaklı hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.