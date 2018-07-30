Köşk Belediyesi, Tren Garında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Aslına uygun olarak restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan çalışma ile Köşk’e estetik bir görünüm kazandırılacak.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç çalışmalar ile ilgi olarak yaptığı açıklamada, “Hızlı kentleşmeyle kent kimliğini yakalayan ilçemizde ilçe halkının dinlenebilecekleri yeni alanlar sağlayacağız. Bilindiği üzere Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan Aydın-İzmir Demiryolu Köşk’ün ilçe merkezinden geçerek ilçeyi tam ortadan ikiye bölmektedir. Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda hızlı kentleşmeyle kent kimliğini yakalayan ilçemizde DDY Tren Garı İstasyonu aslına uygun restorasyonu ile Köşk bir bütün olarak estetik bir yapıya kavuşacak. Restorasyon projesi tamamlandığında ilçe halkının hoşça vakit geçirebileceği, günün yorgunluklarını üzerinden atabilecekleri bir alana sahip olacağız”dedi.