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07 Ağustos 2018 08:24

Köşk Belediyesinden 6 Eylül Mahallesine düğün salonu

AYDIN (İHA) – Köşk Belediyesi tarafından 6 Eylül Mahallesinde yaptırılacak olan düğün salonunun inşaatına başlandı.

Köşk Belediyesinden 6 Eylül Mahallesine düğün salonu

07 Ağustos 2018 08:24


İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti’li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “İlçemiz merkez mahallelerinden olan 6 Eylül Mahallemizde vatandaşlarımızın düğün, sünnet ve dini cemiyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla mahalle düğün salonu inşaatımızın temeli atıldı. Bu projemiz tamamlandığında 6 Eylül Mahalle arkı, peyzaj, çevre düzenlemesi ve açık alanı ile birlikte mahallemiz için nezih bir etkinlik alanı olmasını hedefliyoruz. Köşkümüze hayırlı olsun” dedi.




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