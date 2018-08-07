Köşk Belediyesinden 6 Eylül Mahallesine düğün salonu

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti’li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “İlçemiz merkez mahallelerinden olan 6 Eylül Mahallemizde vatandaşlarımızın düğün, sünnet ve dini cemiyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla mahalle düğün salonu inşaatımızın temeli atıldı. Bu projemiz tamamlandığında 6 Eylül Mahalle arkı, peyzaj, çevre düzenlemesi ve açık alanı ile birlikte mahallemiz için nezih bir etkinlik alanı olmasını hedefliyoruz. Köşkümüze hayırlı olsun” dedi.