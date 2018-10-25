Köşk Belediyesi'nden ambalaj atıkları toplama projesi

Köşk Belediyesi, çevreyi korumak, kentte katı atık depolama alanına giden çöp miktarını azaltmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla Ambalaj Atıkları Toplama Projesi'ni işbirliği yaptığı yeni firmalar ile ilçe merkezinde geri dönüşüm noktalarına katı atık toplama kutularını yerleştirdi.

Kâğıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit gibi ambalaj atıklarının konut, kamu işyeri, özel işyeri ve okullarda ayrı biriktirilmesi veya lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanmasını sağlayan Köşk Belediyesi, karışık olarak toplanan bu atıkların cinslerine göre ayrılıp geri dönüştürülmek ve yeni ürünler elde etmek üzere işbirliği yaptığı firmalar tarafından Ambalaj Atıkları Toplama Projesi kapsamında toplanmasına imkân sağlıyor. Geri dönüşüm konusunda atıkların çöp olmadan ayrışmasının amaçlandığını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Başlangıç olarak plastik, cam ve metal atıklar için hazırlanan geri dönüşüm kutularının ilçemizde toplama noktalarına yerleştirdik. Bu projeyle çevremizi temiz tutmak, geri dönüşüme katkıda bulunmak ve en önemlisi öğrencilere çevre şuuru aşılamayı hedefliyoruz. Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların çöpe gitmesinin önüne geçmek ve doğayı korumak üzere dağıtılan kutular belirli periyotlarda işbirliği yaptığımız firmalar tarafından toplanılacak. Hemşehrilerimizde; kâğıt, karton, plastik, pet şişe ve cam gibi geri dönüşümü mümkün olan maddeleri diğer atıklardan ayrı olarak geri dönüşüm kutularına atmalarını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temiz Çevre Bilinçli Toplum

‘Temiz Çevre, Bilinçli Toplum' sloganıyla temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Kılınç; “Kurduğumuz ekiplerle titizlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geri dönüşüm kutuları da bu işin bir parçasıdır. Sadece belediye olarak değil, hep birlikte hem ilçemizi temiz tutacağız hem de doğamızı koruyacağız. Bu doğrultuda Köşk'te yaşayan her bir ferdin çevresinden sorumlu olduğunu belirtmek isterim. Tüm vatandaşlarımız özellikle temizlik konusunda en az belediye kadar sorumlu olmalı ve hassas davranmalıdır. Ortak yaşam alanlarımızı birlikte korumalıyız.” diye konuştu.

Kısa zamanda çeşitli kampanyalarla geri dönüşümü özendirme çabasında öncü olan Köşk Belediyesi, işbirliği yaptığı ve düzenli atık toplama işini yürüten firmalarla birlikte vatandaşları özendirerek geri dönüşüme kazandırdığı atıklar sayesinde ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.