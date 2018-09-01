Köşk Belediyesinden her mahalleye oyun parkı

Köşk Belediyesine “mahalle” statüsünde bağlanan yerleşim yerlerinde belediye çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz ile yaptığımız istişarelerle tüm mahallelerimizde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Düğün salonları, halısahalar, kilitli parke taşı döşemesi ve asfaltlama çalışmaları ile mahallemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Sosyal gelişim için oyun parkı önceliğimiz”

Toplumun her kesimine hitap eden çalışmaları hayata geçirdiklerini ve geleceğin teminatının çocuklar olduğunu aktaran Başkan Kılınç; “Açık alan oyun gruplarıyla çocuklarımız zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak çocuklarımız için eğlenceli alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Baklaköy’den Kızılcayer’e, Mezeköy’den, Ilıdağ’a, Uzundere’den Başçayır’a, Cumayanı’ndan Kıran’a kadar 28 mahallede çocuklarımızın hoşça vakit geçirebilmeleri, çocuklarımızın sosyal gelişimlerinin arttırılması, telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından uzaklaşarak arkadaşlarıyla daha fazla hareket ve etkileşim ortamlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla çocuk oyun gruplarımız mahallelerimize monte edildi. Gönüllerince hoşça vakit geçirebilmeleri dileğiyle” dedi.