Köşk Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım etti

Mahalle muhtarlıkları ile tüm çalışmalarını ortaklaşa yürüttüklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Tüm çalışmalarımızda olduğumuz gibi sosyal belediyecilik çalışmalarımızı da 28 mahalle muhtarımız ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde tespitini yaptığımız ihtiyaç sahipleri çocuklarımız için 750 çift spor ayakkabıyı mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. Çocuklarımızın bir gülümsemesine vesile olabilmek, onların mutluluklarını paylaşabilmek bizim tek temennimiz. Bu yardımı çocuklarımıza ulaştırmada vesile olan tüm mahalle muhtarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbimiz sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.

Köşk Belediyesinin, sosyal belediyecilik hizmetlerine ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere yönelik olarak farklı bir hassasiyetlerinin olduğunu dile getiren Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, ilk günden bu güne kadar yapılan çalışma ve projelerde belediye ve muhtarlık olarak birlikte hareket edildiğini ve bundan sonraki çalışmalarda çok farklı sosyal belediyecilik hizmetlerinin de hayata geçirildiğini kaydetti.