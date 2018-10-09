Köşk Bilim Şenliği'ne TÜBİTAK'tan destek

Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk MYO Müdürü Ayşe Demet Karaman, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilime, teknolojiye, sanata karşı olumlu tutum geliştirmek, üreten bir nesil yetiştirmek, bilimi tabana yaymak gibi amaçlar gözetilerek oluşturulan "Köşk Bilimle Şenleniyor" projesinde Köşk MYO öğretim üyeleri ve Köşk ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumlarındaki öğretmenler tarafından hazırlanan yaklaşık 55 etkinlik gerçekleştirildi.

Disiplinler arası bir yaklaşımla düzenlenen ve öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım olan STEM etkinliklerine halkın da ilgisi yoğun oldu. Etkinlik kapsamında sanatsal, gezici müze faaliyetleri, eğlenceli bilim deneyleri, astronomi gözlem evleri, gıda, tarım atölyeleri ve seminerler gerçekleştirildi.