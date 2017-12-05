Etap çalışmalarının başladığını ve 3 milyon 426 bin TL’lik projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun startının verdiği 1.687 m uzunluğundaki Köşk Çayı Islahı Projesin’e ilave edilen 500 metrelik kısım ile birlikte 2 bin 187 metre uzunluğundaki ıslah çalışmasının son aşamasına geldiklerini kaydeden Başkan Kılınç, ilçede önemli bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen proje ile birlikte Köşk Çayı tabanında suyun akışını engelleyecek malzeme birikintisi olmadan çaydaki akışkanlığın güvence altına alındığını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Baklaköy Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın isteği üzerine Baklaköy Köprüsünü de tamamladık. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Orman ve İşleri Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Köşk Çayı Islahı Projesi kapsamında ilçenin güney kısmında yapımı tamamlanan Köşk Çayı Köprüsünün Ovaköy, Beyköy, Çiftlik ve Köşklü vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Başkan Kılınç, “Allah’ın izni ile verdiğimiz sözleri genel idarenin de desteği ile birer birer yerine getiriyoruz. Halkımızın, özellikle bu yerleşim yerlerinde ikamet edip geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlarımızın elzem ihtiyaçları arasında yer alan köprü tamamlandı. Bu köprü çiftçilerimize alternatif bir güzergah oluşturup trafikte ciddi bir rahatlama sağladık. Bu gün başta 2 bin 187 metre uzunluğundaki Köşk Çayı Islah Çalışması olmak üzere Köşk Çayı Güney Cephesi Köprüsü, Baklaköy Mahallesi Köprüsü, Mezeköy ve Uzundere Mahallesi Köseler Yerleşim Yeri Köprüsü olmak üzere 4 adet köprümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Köşk Çayı 3. Etap ıslah çalışmalarını sürdüren ekiple de görüşen Başkan Kılınç, projenin tamamlanması ile Köşk’ün daha da güzelleşeceğini kaydetti.