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07 Ağustos 2018 10:43

Köşk, eğitimde vizyon kazanacak

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 6360 sayılı Yasa ile köy tüzel kişilikleri sona eren ve belediyeye mahalle statüsünde bağlanan 24 mahallesinde muhtar, ihtiyar heyeti ve vatandaşlarla yaptığı istişareler neticesinde mahalle projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Köşk, eğitimde vizyon kazanacak

07 Ağustos 2018 10:43


‘Yaz Projeleri’ kapsamında 13 mahallede yeni düğün salonu yapımını tamamladıklarını, 2 mahallede de düğün salonu yapımının devam ettiğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “AK Belediyecilik anlayışı, sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu çerçevede merkezi hükümetimizin desteği ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde AK Belediye olmanın farkını projelerimizle ortaya koyuyor ve bu hizmetleri halkımıza sunuyoruz” dedi.


Eğitime yaptığımız yatırım ve desteklerle Köşk’ün eğitim kalitesini yükseltme vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Başkan Kılınç; “İlçemizin değerleri ile evrensel insani ve tarihi değerleri özümseyen, bilişim ve teknoloji sınıflarıyla çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşanmış, kişisel potansiyeli ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim sunmak amacıyla 4 derslikli Kıran mahallemizde ilkokulumuzun temelini atıyoruz. Minik öğrencilerimizin kendi mahallelerinde eğitim sevincini hep birlikte paylaşıyoruz.” diye konuştu.


Kıran Mahallesinde düğün salonu için yer temininde sıkıntı çektiklerine de değinen Başkan Rıfat Kadri Kılınç; “Kıran mahallelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetler, düğün, dernek, cemiyet vb. gibi etkinliklerini rahatça yapabilmeleri amacıyla ilkokul binamızın üst katını “Çok Amaçlı Etkinlik Alanı/Düğün Salonu” olarak projelendirerek mahallemizin bu ihtiyacını da çözüme kavuşturmuş olduk. Kıranlı hemşerilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.


İlkokul inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, daha sonra mahalle kahvehanesine geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.




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