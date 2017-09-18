ADÜ Köşk Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Yeliz Tekgül’ün yürütücülüğünü yaptığı "Farklı Kurutma Tekniklerinin Lamas Türü Limon Kabuğunun Aroma Bileşenleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) -1002 Araştırma Destek Programları Başkanlığınca (ARDEB) desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Baysal’ın araştırmacı olarak yer aldığı proje ile 6 farklı kurutma tekniği için limonenin miktarca en yüksek olduğu, kalite özelliklerinin en iyi korunduğu ve kurutma süresinin en kısa olduğu optimum kurutma koşulları belirlenecek. Proje, belirlenen koşullarda üretim yapılarak yöntemlerin kıyaslanmasını amaçlıyor.

Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman, Öğretim Görevlisi Yeliz Tekgül’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Proje, Adnan Menderes Üniversitesinin en genç MYO’larından biri olan Köşk MYO’nun TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk projesi olması açısından da önemli görülüyor.