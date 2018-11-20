Köşk'e kurulacak pilot gıda işleme tesisi tanıtıldı

ADÜ Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO), Köşk Kaymakamlığı, Köşk Belediyesi ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un destekleriyle kurulacak olan gıda işleme pilot tesisi proje tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un yanı sıra ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. Demet Karaman, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nurhan Günay, Doç. Dr. Dilek Keskin, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Akgül ve proje ekibi katıldı.

Proje hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, gıda işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, Köşk MYO öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilerin uygulama yapabileceği örnek bir tesis oluşturacaklarını söyledi.

Kurulacak olan tesisin uygulama laboratuvarları hakkında detaylı bilgiler veren İbrahim Polat da, “Bu tesis bölgede tek olacak ve ürünlerin kaliteli bir şekilde işlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu alanda eğitim gören öğrenciler pratik yaparak sektörde söz sahibi olabilecek” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ise, bin 200 metrekarelik alana kurulacak olan tesisin, bölgedeki zeytinin işlenmesi noktasında önemli katkıları olacağını belirterek, ADÜ öğrencilerine ve bölgemize hayırlı olmasını temenni etti.

Pilot tesisin, 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.