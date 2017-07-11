Köşk’te 6. eğitim yuvası hızla yükseliyor

Köşk’te yaşayan hayırsever Ayla ve Ersoy Vural çifti, 3 dönümlük arsalarını okul yapılması için Aydın Valiliğinde yapılan protokol ile Köşk İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlamasının ardından Anadolu Lisesi yapımı için çalışmalar başlatılmıştı. Yapım aşamasında kaba inşaatı tamamlanan binada çalışmaların devam ettiğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri KILINÇ, “24 derslikli eğitime hizmet verecek okulumuz 750 öğrenci kapasiteli olacak. Anadolu Lisesi inşaatımızın %70’i tamamlandı. Çatı işlemlerinin devam etmesinin yanı sıra sıva ve ince işçilik dediğimiz çalışmalarımızı da bina içerisinde başladık. Eğitim öğretime kazandırma adına çalışmalarımızda tüm hassasiyetimizle özen gösteriyoruz.” diye konuştu.

“Köşk Eğitim İlçesi Olmaya Devam Edecek”

Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçeye eğitim çalışmalarında çağ atlattıklarını ifade eden Başkan Kılınç,” Başta Adnan Menderes Üniversitesi Köşk MYO olmak üzere, 100.Yıl Atatürk İlkokulu, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Köşk Anaokulu, 4+4+4 eğitim sistemi sebebiyle ilçemize kazandırdığımız İmam Hatip Orta Okulu ve Lisesinden sonra şimdi de yeni bir Anadolu Lisesinin eğitim hayatına kazandırmanın mutlu sevincini şimdiden yaşıyoruz. Yapmış oldukları arsa bağışı desteği ile bu eğitim yuvasında yeni nesillerin yetişmesine vesile olacak Vural Ailesine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.