Köşk'te bilim şenliği

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Bilim Şenliği etkinlikleri törenle başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra eğitim camiası ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden ilginç proje çalışmaları görücüye çıktı. Açılışı Kültür Turizm eski bakanı Atilla Koç tarafından gerçekleştirilen bilim şenliklerinde öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Köşk Meydanı'nda gerçekleştirilen bilim şenliğinin açılışı için düzenlenen törene Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ADÜ Köşk MYO Müdürü Ayşe Demet Karaman, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Köşk Bilimle Şenleniyor” teması ile gerçekleştirilen etkinliğin ve gençlerin bilim ve teknoloji ile iç içe yetişmesinin önemine değinen Kültür Turizm eski Bakanı Atilla Koç, başta öğrenciler olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim olarak çocukların bilimle iç içe üreten bireyler olarak yetişmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, oldukça başarılı çalışmaların sergilendiğini belirterek öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra destek verenlere teşekkür etti.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 100 TL bütçeli projeye Köşk Kaymakamlığı, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulu ve Köşk Belediyesi'nin paydaş olduğunu belirten Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş herkese teşekkür etti. Karataş, “TÜBİTAK tarafından kabul edilen ‘4007 Projemizin" açılışını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu şenlikte 3 gün boyunca 165 atölye, seminer, görsel şovlar ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çok güzel çalışmalar oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.