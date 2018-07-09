Köşk’te cinayet

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda aynı köyde yaşayan 2 genç arasında çıkan ve ölümle sonuçlanan kavganın sebebi araştırılıyor.

Olay akşam saatlerinde Köşk Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı köyde yaşayan 21 yaşındaki Mert Erçıktı, köylüsü 26 yaşındaki S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde S.Ç. ile telefon görüşmesi yapan Mert Erçıktı telefonu kapattıktan sonra S.Ç.’nin evine gitti. Burada bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre S.Ç. silahla Mert Erçıktı’yı vurdu. Mert Erçıktı olay yerinde hayatını kaybederken S.Ç. de silahıyla birlikte jandarmaya teslim oldu.S.Ç.’nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda gençler arasında yaşanan ve ölümle sonuçlanan kavganın sebebinin araştırıldığı belirtildi.