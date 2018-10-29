Köşk'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet'in 95. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı, Köşk Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Serdar Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen tebrikat törenin ardından Köşk merkez Recep Tayyip Erdoğan Meydanında coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Alper Polat, Köşk Belediye Başkan Yardımcısı Özay Özhan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Ergücü, kaymakamlık daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Kaymakamı Serdar Kaya, Cumhuriyetin ilanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının varış noktası olduğunu belirtti. Sayın Kaya konuşmasında; "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin cesareti, yiğitliği ile kazanılan milli mücadele tarihte eşine çok az rastlanır bir başarıdır. Milletimiz, kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan tüm zorluklara rağmen istiklalinden vazgeçmeyerek kayıtsız şartsız egemenliğini, cumhuriyeti kazanmıştır. İmkansızlıklar içinde ve her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan ancak milletimizin azim ve kararlılığıyla sürdürülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen cumhuriyet, tam bağımsızlığımızın ve şüphesiz ki geleceğimizin en büyük güvencesidir. Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemek ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek bizim öncelikli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışma ve etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilirken Köşk Altıeylül İlkokulunun sergilemiş olduğu folklor gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. Gösterinin ardından resmi geçit töreni yapılarak bayram töreni sona erdi.