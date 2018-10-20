Köşk'te etiket denetimi yapıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın görevlendirmesi neticesinde Belediye Başkan Yardımcısı Özay Özhan ve Belediye Zabıta ekipleri semt pazarında tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket denetimi yaptı.

Köşk semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları gerektiği konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa bir sonraki Pazar denetiminde para cezası kesileceğini kaydetti. Yapılan denetimlerden memnun olan tüketiciler, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta ekiplerinin semt pazarlarında kontrollerini sürdüreceğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürecektir” dedi.