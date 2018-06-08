Köşk’te Köseler Köprüsü hizmete açıldı

Köşk merkez ve bağlı mahallelerde çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak, trafik ve ulaşım konusunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla köprülerin yapımına önem verdiklerini ifade eden Köşk Belediye başkanı Rıfat Kadir Kılınç; “Köşk Çayı Güney Cephesi Köprüsü, Baklaköy Mahallesi Köprüsü, Mezeköy Mahalle Köprüsünü tamamlamıştık. Halkımızın özellikle bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ve geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlarımızın elzem ihtiyacı olan köprümüzü tamamlayarak onların can güvenliğini, tarım yol güzergâhında trafikten rahatlatıcı bir yön durumuyla sağlamış olduk. Şimdi de buna ilave olarak Uzundere-Köseler Mahalle Köprüsünü tamamladık. Köseler Mahalle köprüsü ile Mezeköy, Uzundere, Başçayır, Keller, Köseler ile bu çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin yaz kış demeden güvenli bir şekilde zeytinlik, bahçe ve tarım arazilerine rahat bir şekilde ulaşabilmelerini kolaylaştırdık. Çiftçilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.