Köşk'te muhtarlar günü kutlandı

Köşk'te Muhtarlar Günü Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Köşk Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca program düzenlendi. Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda başlayan 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, daire amirleri ve 28 mahalle muhtarı katıldı. Köşk Muhtarlarını temsilen Atatürk Anıtına çelenk koyan Başçayır Muhtarı İbrahim Tahrahan, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 1829 yılından bu yana demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin genelge ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kendilerine armağan edilmesi hususunda yüce Türk Devletine tüm muhtarlar adına şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, tüm muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.