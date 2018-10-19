İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köşk'te muhtarlar günü kutlandı

Köşk’te Muhtarlar Günü Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda kutlandı.

Köşk'te Muhtarlar Günü Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda kutlandı.


19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Köşk Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca program düzenlendi. Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda başlayan 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, daire amirleri ve 28 mahalle muhtarı katıldı. Köşk Muhtarlarını temsilen Atatürk Anıtına çelenk koyan Başçayır Muhtarı İbrahim Tahrahan, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 1829 yılından bu yana demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin genelge ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kendilerine armağan edilmesi hususunda yüce Türk Devletine tüm muhtarlar adına şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, tüm muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.