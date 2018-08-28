Köşk’te saman yüklü iki kamyon kül oldu

Yangın sonrasında iki kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saman satışı yapan Hakan Taş’a ait iki adet saman yüklü kamyon mahallenin uygun bir bölümünde satış yapmak için yan yana park halindeydi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kamyonlardan birinin kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken yangın kısa sürede dorsenin tamamına yayıldı. Diğer kamyona da sıçrayan kıvılcımlar yangının daha da büyümesine neden oldu. Mahalle sakinleri ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi kendi imkanları ölçüsünde yaptı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Köşk ekipleri yangını kontrol altına alsa da her iki kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.