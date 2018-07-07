Köşk’ün 2,5 asırlık tarihi yeniden canlanıyor

Mimari dokusuna uygun restore edilecek caminin yanı sıra cami altında bulunan dükkanlar da, caminin mimari ve tarihi dokusuna uygun olarak yıkıp yeniden yapılıyor.

Köşk’ün kentleşme adına atılan mimari, tarihi ve estetik açıdan bir restorasyon ve yapım projesi olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Tarihi yapılar, ilçemizin en önemli zenginliğidir. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu yapılara sahip çıkılması ilçemiz tarihi, insanlık ve kentleşmedeki tarihi dokuyu yakalayabilme adına tarihi eserlerimizi restore ederken onların hem ömrünü uzatmak hem de yeniden ayağa kaldırmak amacını ilke ediniyoruz. Bu kapsamda, Köşk merkez Pafta No:5, Parsel No: 1089’da bunan camiimizde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan projelendirme çalışmaları neticesinde restorasyon çalışması başladı. Restorasyon çalışması tamamlandığında yapım ve düzenleme çalışmalarını yeni tamamladığımız Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı, katlı otopark ve Adnan Menderes Parkıyla Köşk çarşı merkezinde ilçe merkezimizde tarihi ve mimari bir bütünlük sağlanmış olacak.” diye konuştu.

Köşk Kentleşmede Tarihi Dokuyu Yakalayacak

İlk etapta işyerlerinin yapımına öncelik verileceğini belirten Başkan Kılınç; “Bundan 31 yıl önce 1987 yılında dönemin Köşk Belediye Başkanı Mehmet Zileli tarafından yap işlet devret modeli ile yapılmış ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devredilmişti. Geçen zaman içerisinde yenileme çalışmasının yapılması zorunlu bir hal aldı. Bizler de esnaflarımızın mağdur olmamaları amacıyla 3 ay gibi kısa sürede işyerlerinin teslimini gerçekleştireceğiz. akabinde restorasyon çalışmamızı da hızla tamamlayarak camimizin ibadete açılmasını sağlayacağız. Çarşı Camimizin adına dair vakıf kayıtlarında Köşk Cami-i Şerif veya Süleyman Paşa Camii (Hicri 1210 - Miladi 1795-1796) isimleri geçmektedir. Süleyman Paşa’ya ilişkin net bir bilgiye ulaşılamamış olup; Sicill-i Osmanî kayıtlarında Cezzar Ahmed Paşa’nın yaveri Süleyman Paşa’nın 1813-1815 yılları arasında Aydın Valisi olduğu anlaşılmaktadır. Valilik görev tarihi camiinin inşa tarihinden sonrasına aittir ve ifa ettiği valilik görevine ithafen verildiği öne sürülse de bu bağlamda kesin bir veri bulunmamaktadır. Camimizin yaklaşık 223 yıllık bir geçmişe sahip olması ilçe tarihinin de çok eskilere dayandığını göstermektedir.

Restorasyon Çalışması dâhilinde; camii kırma çatısının normal yüksekliğe getirilmesi ve yapımı, cami avlusu peyzajının yapımı, cami ana giriş saçak örtümü, şadırvan, tarihi çeşmesi ve esnaf dükkânlarının yeniden yapılması suretiyle hızlı büyüyen ve gelişen Köşkümüzde modern, mimari ve estetik dokunun yanı sıra tarihi dokuyu da yakalamış olacağız. İlçe merkezinde muhteşem bir yenilik olması bizleri şimdiden heyecanlandırmaktadır” dedi.