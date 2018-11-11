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Köşk'ün sevilen esnafıydı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında ilçenin sevilen esnafı hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında ilçenin sevilen esnafı hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Hamit Bozkurt'un hayatını kaybettiği feci kaza kameralara böyle yansıdı.


Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesinde esnaflık yapan Hamit Bozkurt, gece arkadaşı Uğur Çiftçi ile çorbacıya gitmek istedi. Başçayır Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Uğur Çiftçi (33) idaresindeki motosiklet ile Tolga D. (23) idaresindeki otomobil çarpıştı. Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ve üzerindeki yolcu Hamit Bozkurt ile birlikte metrelerce savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uğur Çiftçi ve Hamit Bozkurt hastaneye kaldırıldı. Hamit Bozkurt sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hamit Bozkurt'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hamit Bozkurt memleketi Köşk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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