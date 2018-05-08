Köy okulundan yılsonu sergisi

Nazilli’nin en uzak mahallerinden biri olan Aksu Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, Aksu Mahalle Muhtarı Muzaffer Çıracı, Okul Müdürü Çetin Özden, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Kavalcı ve öğrenciler birlikte yaptı. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergiyi gezen konuklar Okul Müdürü Çetin Özden ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Kavalcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Sergideki birbirinden güzel çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, öğrencilerle büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Aksu İlkokulu ve ortaokulu köylerde yapımı tamamlanan ilk okullarımız arasında yer alıyor. Buradaki görevli öğretmenlerimiz büyük özverilerle eğitim ve öğretim veriyor. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Genelde yoğun işlerimizden dolayı ancak merkezdeki okullara gidebiliyoruz. Bugün özel olarak sizin serginize gelmek istedim. Çok emek harcamışsınız. Güzel eserler ortaya koymuşsunuz. Sizinle onur ve gurur duyuyorum. İnşallah daha başka başarılarda da Aksu okulumuzun ismini daha sık duyarız" dedi.

Desteğe teşekkür

Kendilerini yalnız bırakmayan Müdür Hıdır Dağaşan’a teşekkür eden okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Kavalcı, "Okulumuz açıldığı günden bu yana genelde sergilerimizi kendi kendimize açıyor ve köylülerimizle beraber çocuklarımızın eserlerini birlikte izliyoruz. Ama bu sefer ilçe milli eğitim müdürümüz bizleri yalnız bırakmadı. Basın mensuplarını ilk kez okulumuzda ağırlıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk oldu. Zor şartlar altında elimizden geldiğince 1 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergiliyoruz. Çocuklarımız bizim umduğumuzdan güzel eserler ortaya koydu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.